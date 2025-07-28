28 Temmuz
FC Midtjylland-Soenderjyske
6-2
28 Temmuz
GKS Katowice-Zaglebie Lubin
2-2
28 Temmuz
Deportivo Riestra-Atletico Tucuman
1-090'
29 Temmuz
Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
00:00
29 Temmuz
Banfield-Barracas Central
02:00
28 Temmuz
Genk-Eupen
6-0
28 Temmuz
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-0
28 Temmuz
IF Gnistan-HJK
2-4
28 Temmuz
Odra Opole-Miedz Legnica
2-1
28 Temmuz
Helsingborg-Varbergs BoIS FC
1-2
28 Temmuz
Vasteras SK-Trelleborgs FF
3-0
28 Temmuz
Elfsborg-IFK Goeteborg
4-3

Rodrygo'dan Tottenham'a ret!

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Tottenham'ın yaptığı teklifi reddetti. Sağ kanat oyuncusu, İspanyol ekibinden ayrılması durumunda Tottenham'dan daha büyük bir kulüpte oynamak istiyor.

calendar 28 Temmuz 2025 21:54 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 22:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rodrygo'dan Tottenham'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Muhammed Kudus ve Mathys Tel transferleri ile ses getiren Tottenham'a, Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusundan kötü haber geldi.

FootMercato'nun haberine göre; Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Rodrygo, Tottenham'ın yaptığı teklifi reddetti. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Tottenham'dan daha büyük bir kulüpte oynamak istiyor.

Breziyalı sağ kanadın, Xabi Alonso'nun gelişinden sonra kadroda kendisine yer bulma şansı düşük olarak belirtildi. Bu durum, Real Madrid ile geleceği konusunda yaygın spekülasyonlara yol açtı.

Madrid temsilcisi, Rodrygo için 90 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Real Madrid, yakın geçmişte hiçbir oyuncusunu indirimli fiyatlarla satmayı düşünmediğini açıkça belirtti.

Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde 54 maçta süre bulan Rodrygo, 14 gol attı ve 11 asist yaptı.



 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.