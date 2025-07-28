Rodrygo'dan Tottenham'a ret!

Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde 54 maçta süre bulan Rodrygo, 14 gol attı ve 11 asist yaptı.

Muhammed Kudus ve Mathys Tel transferleri ile ses getiren Tottenham'a, Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusundan kötü haber geldi.FootMercato'nun haberine göre; Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Rodrygo, Tottenham'ın yaptığı teklifi reddetti. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Tottenham'dan daha büyük bir kulüpte oynamak istiyor.Breziyalı sağ kanadın, Xabi Alonso'nun gelişinden sonra kadroda kendisine yer bulma şansı düşük olarak belirtildi. Bu durum, Real Madrid ile geleceği konusunda yaygın spekülasyonlara yol açtı.Madrid temsilcisi, Rodrygo için 90 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.Real Madrid, yakın geçmişte hiçbir oyuncusunu indirimli fiyatlarla satmayı düşünmediğini açıkça belirtti.