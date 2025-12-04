Rodrigo Becao'ya talip çıktı

Domenico Tedesco'nun planlarında yer almayan Rodrigo Becao ile devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe'de bu sezon sadece Çaykur Rizespor maçında 6 dakika forma şansı bulabilen Rodrigo Becao'ya ülkesi Brezilya ve uzun süre oynadığı İtalya'dan bazı takımların ilgi gösterdiği öğrenildi.
