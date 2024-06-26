Houston Rockets'ın, olası bir Kevin Durant takası için Phoenix Suns'a temsilcimiz Alperen Şengün'ü teklif edebileceği bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst, gözlerini Durant'e dikmiş olan Rockets'ın Phoenix'e büyük bir teklif sunması gerektiğini ancak bunu yapmaya çok yaklaştıklarını söyledi.



Rockets'ın, Durant için yapılabilecek anlaşmada Alperen'i ana oyuncu olarak teklif edebileceği iddia edildi. Houston, yakın zamanda Brooklyn Nets ile yaptığı anlaşmayla Suns'ın gelecekteki draft seçimlerinden birkaçını almıştı. Bu seçimlerin, Durant'le yapılma ihtimali olan herhangi bir anlaşmada Phoenix'e yönlendirilebileceği öne sürüldü.



Geçtiğimiz sezon Rockets formasıyla 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalayan Alperen, bu yaz çaylak kontratının uzatılmasına hak kazanmıştı ve böyle bir anlaşmada maksimum kontrat maaşı talep edebilecek.



Durant'in ise kontratının bitimine iki sezonu ve 105.9 milyon doları kalmış bulunuyor. Rockets'ın tecrübeli süperstar için bu yaz yapılacak bir anlaşmada maaş olarak 51,2 milyon doları karşılaması gerekecek.





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