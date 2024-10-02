Roberts Savalnieks: 'G.Saray'ın MANU maçlarını izledim'

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü Galatasaray'ı konuk edecek Letonya temsilcisi RFS'nin sağ bek oyuncusu Roberts Savalnieks, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Savalnieks, Galatasaray'ın gücüne değinerek, "Yarın bizim için önemli bir gün. Ülkemiz için iyi bir hikaye yazmak istiyoruz. Büyük bir takımı konuk etmek önemli. Umarım yarın iyi bir sonuç alabiliriz." dedi.
"G.SARAY'IN MANU MAÇLARINI İZLEDİM"
Letonya Milli Takımı'nın Türkiye karşısında aldığı iyi sonuçların hatırlatılması üzerine Savalnieks, "Galatasaray'ın geçen sezonki Manchester United maçlarını izledim. Nasıl bir futbol oynadıklarını ve nasıl futbolcuları olduğunu iyi biliyoruz. Ancak Galatasaray'daki yabancı oyuncu sayısı çok fazla. Yerel oyunculara değil de yabancı futbolculara odaklanmak gerekiyor. Galatasaray ile karşılaşmanın Türk Milli Takımı ile karşılaşmayla alakası yok." değerlendirmesinde bulundu.
- RFS, Galatasaray maçına hazır
Mavi-beyazlı takım, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Morozs yönetiminde maçın oynanacağı Daugava Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.
Galatasaray mücadelesi öncesinde son çalışmasını yapan RFS, maç saatini beklemeye başladı.
Savalnieks, Galatasaray'ın gücüne değinerek, "Yarın bizim için önemli bir gün. Ülkemiz için iyi bir hikaye yazmak istiyoruz. Büyük bir takımı konuk etmek önemli. Umarım yarın iyi bir sonuç alabiliriz." dedi.
"G.SARAY'IN MANU MAÇLARINI İZLEDİM"
Letonya Milli Takımı'nın Türkiye karşısında aldığı iyi sonuçların hatırlatılması üzerine Savalnieks, "Galatasaray'ın geçen sezonki Manchester United maçlarını izledim. Nasıl bir futbol oynadıklarını ve nasıl futbolcuları olduğunu iyi biliyoruz. Ancak Galatasaray'daki yabancı oyuncu sayısı çok fazla. Yerel oyunculara değil de yabancı futbolculara odaklanmak gerekiyor. Galatasaray ile karşılaşmanın Türk Milli Takımı ile karşılaşmayla alakası yok." değerlendirmesinde bulundu.
- RFS, Galatasaray maçına hazır
Mavi-beyazlı takım, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Morozs yönetiminde maçın oynanacağı Daugava Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.
Galatasaray mücadelesi öncesinde son çalışmasını yapan RFS, maç saatini beklemeye başladı.