Robbie Keane'den Beşiktaş taraftarı itirafı: "Bütün maç tribünleri dinlemiştim"

Ferençvaroş Teknik Direktörü Robbie Keane, Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş taraftarı ile ilgili yaşadığı anıyı anlattı.

calendar 28 Kasım 2025 10:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ferençvaroş Teknik Direktörü Robbie Keane, Fenerbahçe ile oynadıkları mücadele sonrası Tivibu Spor'un sorularını yanıtladı. İrlandalı efsane, Beşiktaş hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK NEDEN OLMASIN?"

Türk futbolu hakkında ne düşündüğü sorulan Robbie Keane, "Çok uzun bir süre önce Beşiktaş'a karşı oynamıştım. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Futbolcu olarak da Türkiye'ye gelme şansım vardı, teknik direktör olarak da neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN MAÇ TARAFTARLARI DİNLEDİM"

Hala Beşiktaş maçını hatırlıyor musunuz? sorusuna Keane, "Evet, bütün maç boyunca tezahürat yaptılar, çok iyi bir atmosfer vardı. Bütün maç boyunca taraftarları dinledim." yanıtını verdi. 


