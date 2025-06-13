Rizespor'dan Tayyip Talha Sanuç'a kanca!

Rizespor, yeni sezonda stoper hattını güçlendirmek için Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u gündemine aldı.

calendar 13 Haziran 2025 08:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Rizespor'dan Tayyip Talha Sanuç'a kanca!
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Süper Lig'de yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen Çaykur Rizespor, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Atmacalar'ın, Beşiktaş'ta yeterince süre alamayan ve yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen stoper Tayyip Talha Sanuç'la temasa geçtiği öğrenildi.

25 yaşında, 1.88 boyunda olan Sanuç, geride kalan sezon siyah- beyazlılarda 15 lig maçında 539 dakika süre alabildi.



PİYASA DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO

Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen genç savunmacının, siyah-beyazlı takımla 2 yıllık daha kontratı bulunuyor.

Tayyip Talha Sanuç'un transferi gerçekleşirse, yeni sezonda stoper hattı, Samet Akaydın-Tayyip Talha Sanuç ikilisinden oluşacak. Tayyip Talha, 1 kez A Milli Takım formasını da terletti. 


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