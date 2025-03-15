Rizespor, çıkıştaki Bodrumspor'u ağırlayacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazar sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 26 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, 33 puanla 9. sırada yer alıyor.
Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 34 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 44 gole engel olamadı.
Çaykur Rizespor, sezonun ilk yarısındaki maçta Bodrum FK'yi sahasında 1-0 yendi.
Ligdeki son maçında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Bodrum FK ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 26 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, 33 puanla 9. sırada yer alıyor.
Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 34 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 44 gole engel olamadı.
Çaykur Rizespor, sezonun ilk yarısındaki maçta Bodrum FK'yi sahasında 1-0 yendi.
Ligdeki son maçında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Bodrum FK ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor.