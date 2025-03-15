Rizespor, çıkıştaki Bodrumspor'u ağırlayacak

Çaykur Rizespor, pazar sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rizespor, çıkıştaki Bodrumspor'u ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2025 14:59
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazar sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 26 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, 33 puanla 9. sırada yer alıyor.

Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 34 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 44 gole engel olamadı.

Çaykur Rizespor, sezonun ilk yarısındaki maçta Bodrum FK'yi sahasında 1-0 yendi.

Ligdeki son maçında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Bodrum FK ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery