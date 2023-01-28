Rize Belediyesi, deplasmanda kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Rize Belediyesi, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 72-61 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Tolga Edis, Eyyüp Ayhan, Barış Turgut
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 12, Thomas 11, Nelson 19, Duygu Özen 3, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Derin Yaya 11, Elif Emirtekin 3, İlayda Güner
Rize Belediyesi: Niray Sena Aral, Brown 15, Morgan 14, Eydina Topçu, Deniz Üstün, Arzu Asiye Özdemir 11, Benson 26, Sümeyya Özcan 6
1. Periyot: 18-25
Devre: 33-42
3. Periyot: 44-59
5 faulle çıkanlar: Nelson 27.18 (Nesibe Aydın), 38.36 Sümeyya Özcan (Rize Belediyesi)
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Tolga Edis, Eyyüp Ayhan, Barış Turgut
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 12, Thomas 11, Nelson 19, Duygu Özen 3, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Derin Yaya 11, Elif Emirtekin 3, İlayda Güner
Rize Belediyesi: Niray Sena Aral, Brown 15, Morgan 14, Eydina Topçu, Deniz Üstün, Arzu Asiye Özdemir 11, Benson 26, Sümeyya Özcan 6
1. Periyot: 18-25
Devre: 33-42
3. Periyot: 44-59
5 faulle çıkanlar: Nelson 27.18 (Nesibe Aydın), 38.36 Sümeyya Özcan (Rize Belediyesi)
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