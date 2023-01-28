Rize Belediyesi, deplasmanda kazandı

Rize Belediyesi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Nesibe Aydın'ı 72-61 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rize Belediyesi, deplasmanda kazandı
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28 Ocak 2023 23:42
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Rize Belediyesi, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 72-61 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Tolga Edis, Eyyüp Ayhan, Barış Turgut

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 12, Thomas 11, Nelson 19, Duygu Özen 3, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Derin Yaya 11, Elif Emirtekin 3, İlayda Güner

Rize Belediyesi: Niray Sena Aral, Brown 15, Morgan 14, Eydina Topçu, Deniz Üstün, Arzu Asiye Özdemir 11, Benson 26, Sümeyya Özcan 6

1. Periyot: 18-25

Devre: 33-42

3. Periyot: 44-59

5 faulle çıkanlar: Nelson 27.18 (Nesibe Aydın), 38.36 Sümeyya Özcan (Rize Belediyesi)

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