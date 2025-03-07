Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe açıklaması: "Sürpriz oldu"

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Sürpriz oldu'
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06 Mart 2025 23:53
Son güncelleme 07 Mart 2025 00:31
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Glasgow Rangers'a Kadıköy'de 3-1 kaybetti.

İskoç ekibinde forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, maçın ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"SÜRPRİZ OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Yılmaz, "Fenerbahçe'nin çok kaliteli kadrosu var. Çok iyi hocaları var. Bundan yana kimsenin şüphesi yok. Fenerbahçe'nin üstümüze geleceğini biliyorduk. Sürpriz oldu mu? Sürpriz oldu. Güzel bir skor. Böylesini beklemiyorduk. Ama henüz turu kazanmadık, sakin olmalıyız. Rövanşta da güzel bir skor almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAKİN OLMAMIZ LAZIM"

Rıdvan Yılmaz, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Karşılaşmadan güzel bir skorla galip ayrıldıklarını belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Sakin olmamız lazım. Rövanşta da güzel bir sonuç alıp tur atlamak istiyoruz. İskoçya'ya avantajlı gidiyoruz. Orada da güzel bir skor alıp tur atlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"HOCAM BANA GÜVENİYOR"

Rıdvan, 2022'den bu yana forma giydiği Rangers'ta mutlu olduğunu vurgulayarak, "Hocam bana güveniyor. Ben de takım arkadaşlarıma güveniyorum." ifadelerini kullandı. 

 
 

 

 


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