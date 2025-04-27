Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanından zaferle döndüğü maçı HT Spor'da yorumladı.
"İKİNCİ YARI YÜKLENMEYE BAŞKLAYAN BİR FENERBAHÇE VARDI"
Fenerbahçe'nin yine ikinci yarıda açıldığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Klasik bir Fenerbahçe izledik. İlk 30 dakika sezonu kafada bitirmiş bir oyuncu topluluğu, ikinci yarıyla birlikte tekrar yüklenmeye başlayan bir Fenerbahçe vardı" dedi.
"AYNI CİDDİYETLE OYNAMAK ZORUNDASINIZ"
Maçın ilk 30 dakikasına vurgu yapan Dilmen, "İlk 30 dakikayı Jose Mourinho, oyuncular ve yönetimin beraber izlemesi lazım. Matematik olarak rakibiniz şampiyon olmadığı sürece siz her maçı aynı ciddiyetle oynamak zorundasınız" ifadelerini kullandı.
"GELECEK SEZON FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK TRANSFERİ..."
Jayden Oosterwolde'ye ayrı parantez açan Rıdvan Dilmen, Hollandalı sağ bekin gelecek sezon Fenerbahçe'nin en büyük transferi olacağını belirtti.
Oosterwolde'nin gelecek sezon Mourinho'nun elini rahatlatacağını ifade eden ünlü yorumcu, "Fenerbahçe'nin gelecek sezonki en büyük transferi Jayden Oosterwolde olacak. Mourinho burada hata yaptı, Osayi-Samuel ile oynamaya kalktı. Oosterwolde ile sol stoper oynar mı? Oynar. Sıkıştığı zaman beşlinin solunda oynar mı? Oynar. Oyun içinde dörtlüye döneceğim dediğiniz zaman Osayi'yi döndürmezsin oraya kimi döndürürsün Oosterwolde varken? Sol beke koyarsın. Zaten sol bekten devşirme sol stoper. Tıpkı Kaan Ayhan gibi. Galatasaray'ın Kaan ile başladığı gün, sol taraf oyuncusunu çıkartıp Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ı bölebilirsin oyun içinde ama Mourinho burada hata yapıyor. Sanki o da oynar, bu da oynar diyor. İşte Oosterwolde'nin bu kadar değerli bir oyuncu olduğunu şimdi anlıyorsun" sözlerini sarf etti.
Rıdvan Dilmen son olarak Fenerbahçe'de bu sezon Oosterwolde'nin olması halinde puan farkının en fazla 2 olacağını iddia etti.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gelecek sezondaki transferini açıkladı
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanından zaferle döndüğü maçı HT Spor'da yorumladı.
- 13:10 Slavko Vincic, Arsenal - PSG maçını yönetecek!
- 13:08 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gelecek sezondaki transferini açıkladı
- 12:29 Engin Verel: "Ali Koç için 'Yıldırım' tehlikesi var!"
- 12:00 İstanbul Yarı Maratonu'nda birinciliği Kenyalı atletler kazandı
- 11:40 Galatasaray'dan sağ bek hamlesi: Jordan Teze
- 11:37 Ömer Üründül: "Mourinho, tam tersini uyguluyor"
- 11:21 Gürcan Bilgiç: "Dzeko liderlik neymiş onu da gösterdi"
- 11:13 Galatasaray'ın bu sefer Xhaka'sı yok!
- 11:12 Ahmet Çakar: "Mourinho, Fenerbahçe'yi kobay gibi kullanıyor"
- 11:05 Erman Toroğlu: "Mourinho'nun tercihleri çok enteresan"
- 10:53 Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi
- 10:50 Beşiktaş'ta büyük değişim sinyali!
- 10:42 Okan Buruk: "Bu akşam gösterin!"
- 10:33 Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir!
- 10:06 Rafa Silva, yine boş geçmedi!
- 09:55 Immobile İtalya basınında gündem oldu: "Kral geri döndü"
- 09:44 Yazarların Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 09:24 Victor Osimhen, rekor için sahada!
- 01:46 Barcelona, finalde Real Madrid'i uzatmalarda devirdi!
- 01:11 Milli para atletlerden Dünya Grand Prix'sinde 6 madalya
- 01:06 Trabzonspor - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
- 01:04 Türkiye Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı
- 01:01 Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında hata yapmadı
- 00:42 Thomas Reis: "Galibiyete ihtiyacımız vardı"
- 00:04 Lyon, sahasında rahat kazandı!
- 23:53 Bodrum FK: "Thomas Reis'in 'Kirli Galibiyet' sözü maçın özeti"
- 23:12 Eyüpspor - Galatasaray; Muhtemel 11'ler
- 22:51 Nihat Kahveci: "Yeni TFF Başkanı hayırlı olsun"
- 22:27 Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı finalde!
- 22:14 Jose Morais'tan vatandaşı olan VAR hakemi Rui Silva'ya tepki
- 22:13 Bodrum FK - Samsunspor maçı sonrası olay!
- 22:12 Ziraat Bankkart, final serisinde 2-0 öne geçti!
- 21:59 Burak Kızılhan: "Fenerbahçe'ye operasyon yapıldı!"
- 21:55 Gaziantep FK: "Konsantrasyon problemi yaşadık"
- 21:50 Bodrum FK'li oyunculardan hakem tepkisi!
- 21:44 Yusuf Akçiçek: "Devre arasında konuştuk"
- 21:38 Maxim: "Penaltı şaka gibi!"
- 21:37 Eintracht Frankfurt'tan 4 gollü net galibiyet!
- 21:33 Gaziantep FK'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem isyanı
- 21:33 Mourinho: "Hakemlerden canımız yandı"
- 21:22 Edin Dzeko'dan hakem tepkisi!
- 21:16 İrfan Can Eğribayat'tan Badou N'Diaye tepki
- 21:13 Crystal Palace, finale yükseldi!
- 21:08 Samsunspor, Avrupa için yeniden online! Son bölümde gol ve penaltı iptal
- 21:01 Talisca'dan Süper Lig'de inanılmaz rakam!
- 20:55 Fenerbahçe'den Gaziantep'te geri dönüş!
- 20:30 Fenerbahçe, VAR'la penaltı kazandı!
- 20:22 Fenerbahçe'nin golü iptal edildi!
- 20:07 Beşiktaş Fibabanka'dan sahasında iki farkla galip!
- 19:59 Fenerbahçe'de Dzeko'nun pozisyonları için penaltı itirazı
- 19:47 FIFA'dan Antalyaspor, Alanyaspor, Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor'a yasak
- 19:40 Mustafa Kurbanoğlu: "Kaybetme lüksümüz yoktu"
- 19:36 Denizli'de maç sonunda olay!
- 19:35 Denizli'de maç sonunda olay!
- 19:29 Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı sözleri
- 19:26 Emre Belözoğlu: "Sivasspor daha fazla istedi"
- 19:17 Filip Kostic, Beşiktaş derbisinde yok!
- 19:06 Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı!
- 19:06 MHK'dan Abdullah Buğra Taşkınsoy için açıklama!
- 18:57 Wolverhampton'dan ligde altı maçlık galibiyet serisi!
Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı!
Wolverhampton'dan ligde altı maçlık galibiyet serisi!
Borussia Dortmund'dan ligde büyük yükseliş!
Bayern Münih'ten şampiyonluğa son adım!
Andre Onana, Suudi Arabistan yolcusu
Real Betis'te Antony için karar!
Kevin De Bruyne için teklif masada
Manchester United'da sakatlık şoku
Heidenheim, deplasmanda hasreti bitirdi!
Ryan Giggs: "Amorim'in, bir United oyuncusunu anlamaya ihtiyacı var"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Barcelona, finalde Real Madrid'i uzatmalarda devirdi!
-
2
Eyüpspor - Galatasaray; Muhtemel 11'ler
-
3
Bodrum FK: "Thomas Reis'in 'Kirli Galibiyet' sözü maçın özeti"
-
4
İrfan Can Eğribayat'tan Badou N'Diaye tepki
-
5
FIFA'dan Antalyaspor, Alanyaspor, Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor'a yasak
-
6
Galatasaray'dan sağ bek hamlesi: Jordan Teze
-
7
Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı!
-
8
Galatasaray'ın bu sefer Xhaka'sı yok!
-
9
Fenerbahçe, Napoli'nin yıldız 8 numarasına talip!
-
10
Bodrum FK - Samsunspor maçı sonrası olay!