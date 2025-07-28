Richaun Holmes, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

NBA'de 10 sezonluk tecrübesi bulunan Richaun Holmes, önümüzdeki sezon EuroLeague'de boy gösterebilir.Telesport.rs'in haberine göre, Fenerbahçe, tecrübeli uzun oyuncuya 2025-26 sezonu için yaklaşık 2.7 milyon dolarlık (yaklaşık 2.8 milyon euro) bir sözleşme önerdi.Geçtiğimiz sezonu Washington Wizards formasıyla geçiren 30 yaşındaki Holmes, sadece 31 maçta görev aldı ve ortalama 17.2 dakika süre buldu. Buna rağmen, kariyeri boyunca Sacramento Kings'te sergilediği çift haneli skor katkısıyla ligin önemli rol oyuncularından biri olmayı başardı.Holmes'un Fenerbahçe teklifine olumlu baktığı, ancak birkaç gün daha NBA'den yeni bir kontrat ihtimali için beklemede kalacağı ifade ediliyor. Eğer beklediği teklif gelmezse, sarı-lacivertli ekibe katılması bekleniyor.Fenerbahçe, yaz transfer döneminde EuroLeague Final Four'un MVP'si Nigel Hayes-Davis'i NBA'e, Phoenix Suns'a kaptırmıştı. Hayes-Davis'in boşluğunu deneyimli bir isimle doldurmak isteyen EuroLeague şampiyonu, Holmes hamlesiyle pota altını yeniden güçlendirmeyi hedefliyor.Holmes, NBA kariyerinde 2015–2025 yılları arasında Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks ve Washington Wizards formaları giydi. Avrupa'ya transferi gerçekleşirse, ilk kez NBA dışında bir ligde forma giyecek.