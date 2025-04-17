Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.
Maçın hazırlıklarını bugün yapacakları son antrenmanla tamamlayacaklarını anlatan Uçar, şöyle konuştu:
"Birinci amacımız ligde matematiksel olarak alt gruptan uzaklaşmak. İkinci amacımız da taraftarımızı memnun edebilecek en iyi konumda ligi tamamlayabilmek. O yüzden bizim için önemli bir maç. Hatayspor, burada son dakika golüyle berabere kaldığımız ekip. Bulundukları konum itibarıyla belki kaybedecek bir şeyleri yok ama öz güvenli, rahat oynuyorlar. Bireysel oyuncu kalitesi yüksek. Ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hedefleri olan bir takımız. Planladığımız oyunu oynayıp iyi bir sonuçla şehrimize dönmek istiyoruz."
Genç kaleci Deniz Ertaş ise bu hafta çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Evimizde aldığımız galibiyeti taçlandırmak istiyoruz. Gerekli analizleri yaptık." dedi.
Hakkındaki transfer haberlerine ilişkin Deniz, "Bir şey söyleyemem çünkü ben de aslını bilmiyorum. Şu an tek odaklandığım şey, kulübüme yardımcı olabilmek." ifadesini kullandı.
- Antrenman
Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 oyunun ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, maçın oynanacağı Mersin'e hareket etmek üzere yola çıktı.
Recep Uçar: "İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz"
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Hatayspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
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