03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Reaves'den tarihi alley-oop: "Baba ve oğula pas atan ilk oyuncuyum"

Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, Miami Heat karşısında alınan galibiyetin ardından, tarihte bir ilke imza attığını düşündüğünü söyledi.

calendar 03 Kasım 2025 12:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Youtube
Reaves'den tarihi alley-oop: 'Baba ve oğula pas atan ilk oyuncuyum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, Miami Heat karşısında alınan galibiyetin ardından, tarihte bir ilke imza attığını düşündüğünü söyledi.

Reaves, Bronny James'e yaptığı etkileyici alley-oop asistinden sonra, "NBA tarihinde hem babaya hem de oğula lob pas atan ilk oyuncu ben olmalıyım," ifadelerini kullandı.

Los Angeles Lakers, NBA'de ikinci haftayı üç maçlık galibiyet serisiyle kapattı. Staples Center'da oynanan mücadelede Lakers, Miami Heat'i 130-120 mağlup ederek sezona güçlü bir ivmeyle devam etti.


Takımın yıldız ikilisi Austin Reaves ve Luka Doncic, bu karşılaşmada da başroldeydi. Luka Doncic, 29 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaparken; Reaves 26 sayı ve 11 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Reaves'in en çok konuşulan anı ise hızlı hücumda Bronny James'e gönderdiği lob pasıydı. Bu pasın ardından James'in yaptığı smaç, salonu ayağa kaldırdı.

Maçın ardından ESPN'den Dave McMenamin'e konuşan Reaves, "Baba ve oğula lob (alley-oop pası) atan ilk oyuncu ben olmalıyım. Bu çok özel bir andı," dedi.

Bronny James, 18 dakikalık süre aldığı karşılaşmada bu smaçla 2 sayı üretti; ayrıca 3 top çalma ve 2 asistle katkı verdi. Lakers, bir sonraki maçında Salı günü deplasmanda Portland Trail Blazers ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.