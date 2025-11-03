Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, Miami Heat karşısında alınan galibiyetin ardından, tarihte bir ilke imza attığını düşündüğünü söyledi.Reaves, Bronny James'e yaptığı etkileyici alley-oop asistinden sonra,ifadelerini kullandı.Los Angeles Lakers, NBA'de ikinci haftayı üç maçlık galibiyet serisiyle kapattı. Staples Center'da oynanan mücadelede Lakers, Miami Heat'i 130-120 mağlup ederek sezona güçlü bir ivmeyle devam etti.Takımın yıldız ikilisi Austin Reaves ve Luka Doncic, bu karşılaşmada da başroldeydi. Luka Doncic, 29 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaparken; Reaves 26 sayı ve 11 asistlik performansıyla dikkat çekti.Reaves'in en çok konuşulan anı ise hızlı hücumda Bronny James'e gönderdiği lob pasıydı. Bu pasın ardından James'in yaptığı smaç, salonu ayağa kaldırdı.Maçın ardından ESPN'den Dave McMenamin'e konuşan Reavesdedi.Bronny James, 18 dakikalık süre aldığı karşılaşmada bu smaçla 2 sayı üretti; ayrıca 3 top çalma ve 2 asistle katkı verdi. Lakers, bir sonraki maçında Salı günü deplasmanda Portland Trail Blazers ile karşılaşacak.