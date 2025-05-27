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Real Madrid, Theo Maledon'u kadrosuna katıyor

EuroLeague devlerinden Real Madrid, yeni sezonun ilk büyük transferini gerçekleştirdi.

calendar 27 Mayıs 2025 13:53
Haber: -Sportando, Fotoğraf: X.com
Real Madrid, Theo Maledon'u kadrosuna katıyor
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EuroLeague devlerinden Real Madrid, yeni sezonun ilk büyük transferini gerçekleştirdi.

Fransız oyun kurucu Theo Maledon, önümüzdeki sezondan itibaren başkent ekibinin formasını giyecek. Sportando'nun haberine göre Maledon, Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2001 doğumlu ve 1.92 boyundaki Maledon, bu sezon ASVEL formasıyla EuroLeague'de dikkat çekici bir performans sergiledi. 17 sayı, 3.5 ribaunt ve 4.6 asist ortalamaları yakalayan Fransız yıldız, uzun süredir Madrid ekibiyle ön anlaşma halindeydi. Dubai Basketball kulübü de Maledon ile ilgilenmişti ancak tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

Real Madrid'in Final Four hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam edeceği, Maledon'un bu yolda önemli bir parça olarak görüldüğü bildiriliyor.

 


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