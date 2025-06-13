Real Madrid, Franco Mastantuono'yu resmen açıkladı!

Real Madrid, River Plate forması giyen 17 yaşındaki on numara Franco Mastantuono'yu transfer ettiğini açıkladı.

calendar 13 Haziran 2025 16:16
Real Madrid, Franco Mastantuono'yu resmen açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Real Madrid, bu sezonki üçüncü transferini resmen açıkladı. İspanyol devi River Plate forması giyen Franco Mastantuono'yu transfer ettiğini duyurdu.

45 MİLYON EURO

Eflatun beyazlılar, 17 yaşındaki Arjantinli yıldız adayı için 45 milyon Euro bonservis ödedi. Genç yıldız ile 6 yıllık sözleşme imzalandı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen 17 yaşındaki tangocu, 7 gol, 4 asist kaydetti.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.