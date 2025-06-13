Real Madrid, bu sezonki üçüncü transferini resmen açıkladı. İspanyol devi River Plate forması giyen Franco Mastantuono'yu transfer ettiğini duyurdu.
45 MİLYON EURO
Eflatun beyazlılar, 17 yaşındaki Arjantinli yıldız adayı için 45 milyon Euro bonservis ödedi. Genç yıldız ile 6 yıllık sözleşme imzalandı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen 17 yaşındaki tangocu, 7 gol, 4 asist kaydetti.
45 MİLYON EURO
Eflatun beyazlılar, 17 yaşındaki Arjantinli yıldız adayı için 45 milyon Euro bonservis ödedi. Genç yıldız ile 6 yıllık sözleşme imzalandı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen 17 yaşındaki tangocu, 7 gol, 4 asist kaydetti.
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