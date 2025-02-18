Real Madrid'e kırmızı kart gösteren hakem hakkında soruşturma!

Osasuna - Real Madrid maçında Jude Bellingham'a kırmızı kart gösteren hakem Jose Luis Munuera Montero hakkında soruşturma başlatıldı. Montero, soruşturma bitene kadar maç yönetemeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'e kırmızı kart gösteren hakem hakkında soruşturma!
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18 Şubat 2025 22:36
Son güncelleme 18 Şubat 2025 22:46
Osasuna ile Real Madrid arasındaki maçı yöneten hakem Jose Luis Munuera Montero, olası bir çıkar çatışması nedeniyle artan tartışmaların ardından maç yönetemeyecek.

Marca'nın haberine göre hakem Montero'nun, sahibi olduğu iddia edilen Talentus Sport adlı şirketle ilgili ortaya çıkan bilgiler, onun bir süreliğine dinlendirilmesine neden oldu. Şu an için durum netleşene kadar Munuera Montero'nun maçlara atanmayacağı belirtildi.

Talentus Sport'un; La Liga, UEFA, İspanya Futbol Federasyonu ve Manchester City, Aston Villa, Paris Saint-Germain gibi kulüplerle profesyonel ilişkileri olduğu öne sürüldü. 

Son gelişmelerin ardından Munuera Montero, söz konusu şirketle bağlantılı tüm bilgileri kaldırdı. LinkedIn profilinde yer alan bilgilerin tamamen silindiği ve hesabının kapatıldığı belirtildi.

Bu gelişmelerin üzerine Atletico Madrid de kendi X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Atletico Madrid'in paylaşımı şu şekilde: "Makine haftalardır işliyor ve önüne çıkan her şeyi eziyor. Bakalım, adaleti sağlamaya cesaret edecek kadar kim gözü kara… HakemlereTacizeSon"




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