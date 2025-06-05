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Real Madrid, Abdellah Ouazane transferinde sona yaklaştı

Ajax'ın genç yeteneği Abdellah Ouazane'nin Real Madrid'e imza atması an meselesi.

calendar 05 Haziran 2025 19:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: FIFA.com
Real Madrid, Abdellah Ouazane transferinde sona yaklaştı
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Real Madrid, Ajax U17 takımında forma giyen genç yetenek Abdellah Ouazane'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre, 2007 doğumlu oyuncunun transferinde sona gelindi.

Hollanda altyapısının dikkat çeken isimlerinden biri olan Ouazane, özellikle teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle öne çıkıyor. Real Madrid'in, son yıllarda genç yeteneklere yaptığı yatırımlar doğrultusunda bu transferi kısa sürede resmiyete dökmesi bekleniyor.

Haziran sonunda sözleşmesi bitecek olan genç futbolcu, uzun süredir İspanyol devinin radarındaydı. Ouazane ile Avrupa'nın birçok önemli kulübünün de ilgilendiği belirtiliyor.


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