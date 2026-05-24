24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
15:00
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
13:15
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
16:00
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı!

Fenerbahçe'nin sezon başında İspanyol ekibi Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat'ın geleceğine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Betis'te kalıp kalmayacağının belli olduğu ifade edildi.

24 Mayıs 2026 11:10
Fenerbahçe'nin sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'e kiraladığı Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın geleceği netleşiyor.

Endülüs temsilcisi, yüksek maliyetler nedeniyle oyuncunun bonservisini almama kararı aldı.

İspanyol basınından Ficherio'nun paylaştığı bilgilere göre; Real Betis yönetimi, 29 yaşındaki deneyimli defansif orta saha oyuncusunun bonservisini kulübe kazandırmak adına resmi temaslarda bulundu. Ancak yapılan finansal değerlendirmeler sonucunda, bu transferin ekonomik açıdan kulübün mevcut mali yapısına uygun olmadığı kanaatine varıldı.

MALİ KRİTERLER GERİ ADIM ATTIRDI

Sarı-lacivertlilerin Amrabat için talep ettiği yaklaşık 10 milyon euro civarındaki bonservis bedeli ve oyuncunun mevcut maaş beklentisi, Real Betis'in bütçe kriterlerini aştı. Ekonomik şartları ön planda tutan yönetim, transfer sürecini sonlandırma kararı aldı.

GELECEĞİNİ YENİ YÖNETİM BELİRLEYECEK

Yaşanan bu gelişmenin ardından İspanya kariyeri noktalanacak olan deneyimli futbolcu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a geri dönecek.

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Amrabat'ın sarı-lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı ve takımın yeni sezon planlamasında yer alıp almayacağı ise Fenerbahçe'nin yeni yönetimi tarafından netleştirilecek.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
