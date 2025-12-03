Rafa ve Beşiktaş için kritik gün

Beşiktaş'ta 1 aydır devam eden Rafa Silva sorununun çözümü için uğraşılıyor.
Ağrıları geçen ancak bireysel olarak takımdan ayrı çalışan oyuncunun, bugün sabah gerçekleştirilecek takım antrenmanına çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.
Geçen hafta itibarıyla tecrübeli ismin takımla birlikte antrenmanlarda yer almasına dair Beşiktaş cephesinin umudu artmış ve toplu çalışmalara katılmasının beklendiği ifade edilmişti. Karagümrük maçı sonrası takıma iki gün izin veren teknik direktör Sergen Yalçın ve öğrencileri, Gaziantep maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.
GÖZLER RAFA SILVA'DA
Şimdi gözler Rafa'nın bugün antrenmana çıkıp çıkmayacağına çevrilmiş durumda.
Çalışmalara başlayıp eksiklerini kapattığı takdirdeyse teknik direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncuyu maç kadrolarına dahil edebileceği belirtildi.
