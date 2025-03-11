Rafa Silva yenilgiyi önleyemedi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, içerde kaybedilen Gaziantep FK maçının en iyileri arasındaydı ancak gösterdiği performans yenilginin önüne geçemedi.
Takımına penaltıyı kazandıran isim olan ve hücumda yine etkili bir oyun sergileyen Portekizli yıldız oyuncu takımının geri kalan sürede skoru değiştirmesine yardımcı olamadı.
LİGDEKİ PERFORMANSI
Bu sezon 24 lig maçında forma giyen Portekizli oyuncu, 7 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.
Takımına penaltıyı kazandıran isim olan ve hücumda yine etkili bir oyun sergileyen Portekizli yıldız oyuncu takımının geri kalan sürede skoru değiştirmesine yardımcı olamadı.
LİGDEKİ PERFORMANSI
Bu sezon 24 lig maçında forma giyen Portekizli oyuncu, 7 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.