Rafa Silva yenilgiyi önleyemedi

Beşiktaş'ın kendi sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenildiği maçta en çok çabalayan futbolculardan biri yine Rafa Silva'ydı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rafa Silva yenilgiyi önleyemedi
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11 Mart 2025 08:03
Son güncelleme 11 Mart 2025 08:12
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, içerde kaybedilen Gaziantep FK maçının en iyileri arasındaydı ancak gösterdiği performans yenilginin önüne geçemedi.

Takımına penaltıyı kazandıran isim olan ve hücumda yine etkili bir oyun sergileyen Portekizli yıldız oyuncu takımının geri kalan sürede skoru değiştirmesine yardımcı olamadı.

LİGDEKİ PERFORMANSI

Bu sezon 24 lig maçında forma giyen Portekizli oyuncu, 7 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.

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