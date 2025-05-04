Rafa Silva, koleksiyonu tamamlamak istiyor!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'yi de boş geçmek istemiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rafa Silva, koleksiyonu tamamlamak istiyor!
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04 Mayıs 2025 13:04

Bu sezon sergilediği performansla Beşiktaş'ın ayakta kalan ender futbolcularından olan Rafa Silva, Fenerbahçe'yi de gözüne kestirdi.

TEK EKSİĞİ FENERBAHÇE

Avrupa ve Süper Lig'deki büyük maçlarda rakipleri boş geçmeyen Portekizli yıldızın tek eksiği olarak Fenerbahçe kaldı.

Galatasaray'a karşı iki maçta ağları sarsıp 1 asist yapan, Trabzonspor'a karşı da bir gol bulan 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, Fenerbahçe ağlarını havalandırdığı taktirde Beşiktaş'ın üç büyük rakibini boş geçmemiş olacak.

OLE'NİN EN GÜVENDİĞİ İSİMLERİN BAŞINDA GELİYOR

Son dönemdeki formuyla öne çıkan Rafa Silva, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in en çok güvendiği isimlerin başında yer alıyor. 

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