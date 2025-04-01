Rafa Avrupa'nın zirvesine oynuyor

Dev derbide Beşiktaş'a Galatasaray önünde galibiyeti getiren isimlerden biri olan Rafa Silva, Ole Gunnar Solsjkaer'in gelişiyle beraber müthiş bir yükseliş yaşıyor.



Sezonun ilk yarısında sergilediği performans nedeniyle zaman zaman tartışılan Portekizli yıldız, Solskjaer yönetiminde çok farklı bir görüntüye büründü.



Son olarak Galatasaray ağlarını müthiş bir golle sarsan Rafa Silva bu sezon tüm kulvarlarda tam 24 gole direkt katkı yaptı.



MÜTHİŞ RAKAMLAR



14 gol atıp 10 asiste imza atan Rafa böylece Avrupa'nın en skorer forvet arkası oyuncuları içinde ikinci sırada yer aldı. Listenin zirvesinde Atalanta formasını giyen Ademola Lookman bulunuyor. 18 gol atıp 7 asist yapan Nijeryalı yıldız 25 gole etki etti. Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens de 5 gol ve 14 asistle üçüncü sırada kendisine yer buldu.



KALEYE DAHA YAKIN



Solskajer'in sisteminde kendisine verilen rolle beraber artık rakip kaleye çok daha yakın oynamaya başlayan Rafa Silva kalan süreçte aynı performansını sürdürüp listenin ilk sırasına çıkmayı hedefliyor. Tecrübeli futbolcu Türkiye Kupası'nda oynanacak Göztepe maçında da takımının en büyük hücum silahı olacak.



YİNE SANTRFORSUZ FORMASYON



Beşiktaş'ın hocası Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir değişikliğe imza atmıştı. Norveçli çalıştırıcı, golcü oyuncu Immobile'nin yerine en uç noktada Rafa Silva'yı görevlendirmişti. Norveçli hocanın yarınki Göztepe maçında da santrfor orijinli bir oyuncuya şans vermeyeceği öne sürülüyor.



