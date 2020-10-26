Radamel Falcao: "Borcumu henüz ödemedim"

Kulüp içindeki eleştirilerin farkında olan Radamel Falcao, daha iyi olacağının sözünü verdi.

Haber; Sabah
Radamel Falcao: 'Borcumu henüz ödemedim'
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26 Ekim 2020 09:45
Erzurum'a attığı gol sonrasında gördüğü kırmızı kart, Radamel Falcao'yu bir hayli üzdü. Fatih Terim de haksız bir kart gördüğüne inandığı oyuncusunu performansından dolayı tebrik etti.

Kulüp içindeki eleştirilerin farkında olan Kolombiyalı golcü, ''Galatasaray taraftarına borcumu henüz ödemedim. Her geçen gün fizik olarak daha iyi duruma geliyorum. Hem ben hem takım daha da iyi olacak'' ifadelerini kullandı.

Falcao, bu sezon Süper Lig'de 7 gole direkt etki etmeyi başardı. Başarılı oyuncu 5 kez fileleri havalandırmasının yanı sıra toplamda 2 asiste imza attı ve G.Saray'ı sırtlayan isim oldu.

10 PUAN BARAJI GEÇİLDİ

Terim yönetimindeki G.Saray geçen sezonun ilk 6 haftasında 9 puanda kalmıştı. Bu sezon Erzurum maçını kazanıp 10 puana yükselen Aslan, yarışa da ortak oldu. Terim'in ilk 6 haftada en az 10 puan topladığı geçmişteki 9 sezonda G.Saray, 7 şampiyonluk almıştı.



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