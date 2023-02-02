PSG deplasmanda rahat kazandı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi.



Ligin 21. hafta mücadelesinde, lider PSG, Montpellier'in konuğu oldu.



PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, maçın 7. dakikasında kazanılan penaltıyı değerlendirmedi. Fransız yıldızın penaltısında Montpellier kalecisi Benjamin Lecomte, topu kurtarmasına rağmen ayağı kale çizgisini geçtiği gerekçesiyle vuruş, tekrar edildi. Lecomte, Mbappe'nin ikinci penaltı vuruşunda da meşin yuvarlağı kurtarmayı başardı. Sakatlanan Mbappe, 21. dakikada yerini Hugo Ekitike'ye bırakırken, ilk devre 0-0 sona erdi.



İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran PSG, 55. dakikada Fabian Ruiz, 72. dakikada Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve 90+2. dakikada Warren Zaire-Emery'nin ağları sarsmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti. Montpellier'in tek golü, 89. dakikada Arnaud Nordin'den geldi.



Bu sonuçla PSG, 51 puanla liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 20 puanda kaldı.





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