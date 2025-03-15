Prens William'dan maç uğuru!

Galler Prensi William, futbol maçlarını izlerken ilginç batıl inançlara sahip olduğu hakkında açıklamalarda bulundu.



İşte Prens William'ın o açıklamaları;



"BATIL İNANÇLARIM VAR"



"Evde çocuklarla olduğumda muhtemelen bira içmem ama maçları izlerken batıl inançlarım var. Aston Villa için işler iyi gitmediğinde, işlerin değişmesi için evin içinde hızlı dolaşmayı başlıyorum ve çocukların yerlerini değiştiriyorum."



