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Potanın Perileri, hazırlık karşılaşmasında Litvanya karşısında

Fransa ile oynadığı hazırlık maçını kaybeden A milli kadın basketbol takımımızda hedef Litvanya karşısında galibiyet

calendar 30 Mayıs 2025 13:20 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 13:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Potanın Perileri, hazırlık karşılaşmasında Litvanya karşısında
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında cumartesi ikili temas maçında Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.


Ay-yıldızlı takım, 25 Mayıs Pazar günü Fransa ile oynadığı ikili temas mücadelesinde 81-61 mağlup olmuştu.

Milliler, 18-29 Haziran'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek. Grup maçlarını Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynayacak ay yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçını 18 Haziran Çarşamba günü, TSİ 17.30'da Fransa ile oynayacak.

 
 

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