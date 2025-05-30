Potanın Perileri, hazırlık karşılaşmasında Litvanya karşısında

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında cumartesi ikili temas maçında Litvanya ile karşı karşıya gelecek.Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.Ay-yıldızlı takım, 25 Mayıs Pazar günü Fransa ile oynadığı ikili temas mücadelesinde 81-61 mağlup olmuştu.Milliler, 18-29 Haziran'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek. Grup maçlarını Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynayacak ay yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçını 18 Haziran Çarşamba günü, TSİ 17.30'da Fransa ile oynayacak.