Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Mourinho açıklaması

Portekiz Futbol Federasyonu, Uluslar Ligi'nden sonra Jose Mourinho ile anlaşmaya varıldığını yalanladı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Federasyondan bir kaynak, Portekiz'in ünlü gazetesi Record'a yaptığı açıklamada; herhangi bir teknik direktörle görüşme olmadığını garanti etti ve Roberto Martínez'in sözleşmesinin 2026'ya kadar olduğunu vurguladı.
1 ADIM GERİDEN;
"MOURINHO, PORTEKİZ İLE ANLAŞTI"
HT Spor'da yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçecek. Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu ile ön anlaşma yaptı.
Mourinho'nun haziran ayında oynanacak Uluslar Ligi finallerinin ardından Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olabileceği öne sürüldü.
Portekiz Futbol Federasyonu'nun Jose Mourinho için Fenerbahçe'ye tazminat ödemek istemediği de vurgulandı.
Federasyondan bir kaynak, Portekiz'in ünlü gazetesi Record'a yaptığı açıklamada; herhangi bir teknik direktörle görüşme olmadığını garanti etti ve Roberto Martínez'in sözleşmesinin 2026'ya kadar olduğunu vurguladı.
1 ADIM GERİDEN;
"MOURINHO, PORTEKİZ İLE ANLAŞTI"
HT Spor'da yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçecek. Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu ile ön anlaşma yaptı.
Mourinho'nun haziran ayında oynanacak Uluslar Ligi finallerinin ardından Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olabileceği öne sürüldü.
Portekiz Futbol Federasyonu'nun Jose Mourinho için Fenerbahçe'ye tazminat ödemek istemediği de vurgulandı.