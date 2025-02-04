Portekiz basınından Jose Mourinho'ya: "Liderlik kokusunu aldı"

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasını ve Mourinho'nun takıma etkisini öne çıkararak, geri dönüşünü övdü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Portekiz basınından Jose Mourinho'ya: 'Liderlik kokusunu aldı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2025 09:31

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla geçmeyi başardı. 45+6'da ve 78'de kırmızı kartla eksilen rakibine karşı maçı çeviren Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho ülkesinin basınından birçok yorum aldı. 

Portekiz basını, Mourinho için "Fenerbahçe'nin destansı dönüşü: Jose Mourinho'nun liderlik kokusunu aldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

89'DAKİ GOLLE ÇILDIRDILAR 

Noticiasaominuto'daki haberde; "Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ilk yarının sonlarına doğru rakibinin sayısal olarak zayıf olmasından faydalanarak Rizespor'u 3-2 yendi ve Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini aldı. Sowe, 6. ve 13. dakikalarda attığı iki golle ilk çeyrekte İstanbul taraftarını çaresiz bıraktı. Skriniar 42. dakikada ilk maçında ilk golünü atsa da ofsayta takıldı. Devamında Fenerbahçe penaltı kazandı ve Olawoyin ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışında kaldı. Dzeko, 45+8'de penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. 79'da beraberlik golünü bulan Sarı-Lacivertliler, 89'daki galibiyet golüyle adeta çıldırdı" ifadelerini kullandı.

DRAMATİK BİR MÜCADELE

Zerozero ise bu karşılaşmayı "Fenerbahçe, çılgın maçta dramatik bir geri dönüşe imza attı" başlığı ile yorumladı. Haberde "Erken yenilen goller, ihraçlar, geçersiz goller, inişler ve çıkışlar ve bolca heyecan. Hiçbir eksik yoktu ve Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, 13. dakikada 0-2 geride olduğu Rizespor maçını kendi evinde 3-2 kazandı. 89. dakikada soldan gelen bir ortanın ardından En-Nesyri'nin kafa vuruşu, uzun bir aranın ardından dramatik dönüşü ve galibiyeti getirdi. Bu kahramanca vuruşla Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırmış oldu" denildi.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery