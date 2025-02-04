Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla geçmeyi başardı. 45+6'da ve 78'de kırmızı kartla eksilen rakibine karşı maçı çeviren Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho ülkesinin basınından birçok yorum aldı.
Portekiz basını, Mourinho için "Fenerbahçe'nin destansı dönüşü: Jose Mourinho'nun liderlik kokusunu aldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
89'DAKİ GOLLE ÇILDIRDILAR
Noticiasaominuto'daki haberde; "Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ilk yarının sonlarına doğru rakibinin sayısal olarak zayıf olmasından faydalanarak Rizespor'u 3-2 yendi ve Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini aldı. Sowe, 6. ve 13. dakikalarda attığı iki golle ilk çeyrekte İstanbul taraftarını çaresiz bıraktı. Skriniar 42. dakikada ilk maçında ilk golünü atsa da ofsayta takıldı. Devamında Fenerbahçe penaltı kazandı ve Olawoyin ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışında kaldı. Dzeko, 45+8'de penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. 79'da beraberlik golünü bulan Sarı-Lacivertliler, 89'daki galibiyet golüyle adeta çıldırdı" ifadelerini kullandı.
DRAMATİK BİR MÜCADELE
Zerozero ise bu karşılaşmayı "Fenerbahçe, çılgın maçta dramatik bir geri dönüşe imza attı" başlığı ile yorumladı. Haberde "Erken yenilen goller, ihraçlar, geçersiz goller, inişler ve çıkışlar ve bolca heyecan. Hiçbir eksik yoktu ve Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, 13. dakikada 0-2 geride olduğu Rizespor maçını kendi evinde 3-2 kazandı. 89. dakikada soldan gelen bir ortanın ardından En-Nesyri'nin kafa vuruşu, uzun bir aranın ardından dramatik dönüşü ve galibiyeti getirdi. Bu kahramanca vuruşla Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırmış oldu" denildi.
Portekiz basınından Jose Mourinho'ya: "Liderlik kokusunu aldı"
Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasını ve Mourinho'nun takıma etkisini öne çıkararak, geri dönüşünü övdü.
Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla geçmeyi başardı. 45+6'da ve 78'de kırmızı kartla eksilen rakibine karşı maçı çeviren Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho ülkesinin basınından birçok yorum aldı.
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