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3-2
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Plaj Voleybolu 2025 Balkan Şampiyonluğunu Türkiye kazandı!

Balıkesir'in Ören ilçesinde düzenlenen BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, erkeklerde şampiyonluk ipini göğüsledi. Kadınlarda ise zafer Yunanistan'ın oldu.

calendar 01 Haziran 2025 23:07
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Plaj Voleybolu 2025 Balkan Şampiyonluğunu Türkiye kazandı!
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Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde Balıkesir'de düzenlenen BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ören ilçesinde düzenlenen organizasyonun final gününde oynanan müsabakaların ardından kadınlarda Dimitra Manavi-Elisavet Triantafillidi'den oluşan Yunanistan ekibi, erkeklerde ise Yusuf Özdemir- Batuhan Kuru'dan oluşan milli takım şampiyonluğa ulaştı.


Organizasyonu kadınlarda Benthe Essink-Lieke Gijsen'den oluşan Hollanda ekibi, erkeklerde ise Dimitar Mehandzhiyski- Dimitar Kalchev'den oluşan Bulgaristan takımı ikinci sırada tamamladı.

Kadınlarda Romanya adına Loana Francesca Alupei-Beata Vaida ikilisi, erkeklerde ise Yunanistan adına Dimitrios Chatzinikolaou-Stavros Ntallas ikilisi şampiyonayı 3. sırada bitirdi.

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