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Plaj hentbolunda 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası tamamlandı

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda erkeklerde Almanya birinci olurken kadınlarda İspanya birinci oldu.

calendar 06 Temmuz 2025 23:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Plaj hentbolunda 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası tamamlandı
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17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda erkeklerde Almanya, kadınlarda İspanya birinci oldu.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 9 ülkeden 18 takım katıldı.

Erkeklerde finalde İspanya'yı 18-16 ve 18-15'lik setlerle 2-0 yenen Almanya şampiyon oldu. Üçüncülüğü ise Çekya elde etti.

Kadınlarda finaldeki rakibi Norveç'i 28-20 ve 17-14'lük setlerle 2-0 mağlup eden İspanya, şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda üçüncü sırada ise Fransa yer aldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

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