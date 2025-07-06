Plaj hentbolunda 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası tamamlandı

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda erkeklerde Almanya, kadınlarda İspanya birinci oldu.



Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 9 ülkeden 18 takım katıldı.



Erkeklerde finalde İspanya'yı 18-16 ve 18-15'lik setlerle 2-0 yenen Almanya şampiyon oldu. Üçüncülüğü ise Çekya elde etti.



Kadınlarda finaldeki rakibi Norveç'i 28-20 ve 17-14'lük setlerle 2-0 mağlup eden İspanya, şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda üçüncü sırada ise Fransa yer aldı.



Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.



