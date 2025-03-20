Petkimspor için bir ihtimal daha var!

Avrupa kupalarındaki ilk yılında Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasında mücadele eden Aliağa Petkimspor'un adını çeyrek finale yazdırması için son şansı kaldı.



Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda lider La Laguna Tenerife'ye evinde önde götürdüğü maçta 85-80 yenilen Petkimspor için düğüm son hafta çözülecek. Ligin son finalisti de olan Tenerife grupta 5'te 5 yaparak çeyrek finali garantiledi.



Pallacanestro Reggiana ve Baxi Manresa'nın 2'şer, dördüncü sıradaki Petkimspor'un 1 galibiyeti bulunuyor. Son hafta 25 Mart Salı günü Manresa, İspanyol derbisinde Tenerife deplasmanına çıkarken, temsilcimiz Petkim ise İtalya'da Reggiana'ya konuk olacak.



Son maçlarda Manresa deplasmanda Tenerife'ye mağlup olur, Petkimspor da Reggiana'yı en az 12 sayı farkla yenerse üçlü averajla ikinci sırayı elde edip adını çeyrek finale yazdıracak. Daha önce Manresa'dan 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Petkim, Reggiana'ya ise evinde 91-87 yenilmişti.



Kulüp olarak ilk kez böyle bir seviyede mücadele ettiklerine dikkat çeken antrenör Burak Gören, "Gelecek hafta deplasmanda bir şansımız daha olacak, bu şansı kullanmaya çalışacağız. Oyuncularımla gurur duyduğumu bir kez daha vurgulamak istiyorum, sezon başından itibaren sonuna kadar mücadele ediyorlar. Her maçta karakterlerini ortaya koyup son ana kadar oynuyorlar" ifadelerini kullandı.



