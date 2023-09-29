Pendikspor, Trabzon deplasmanında

Pendikspor, Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor, Trabzon deplasmanında
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29 Eylül 2023 14:15
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor, Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de oynadığı 6 maçın 4'ünde berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Pendikspor, haftaya 4 puanla 16. sırada girdi. Osman Özköylü'nün teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi, ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında almaya çalışacak.

Pendikspor'da Senegalli futbolcu Khadim Rassoul'un sakatlığı bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er galibiyet ve yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 9 puanla 7. sırada yer alıyor.

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