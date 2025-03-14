Paulista ilk 11'e geri dönüyor

Gaziantep FK'ya kendi evinde mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yarın oynanacak olan Konyaspor maçıyla birlikte savunmada değişikliğe gidiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
EMİRHAN TOPÇU YEDEK
Solskjaer, Antep karşısında savunmadaki performansını beğenmediği Emirhan Topçu'yu yedeğe çekecek ve bu mücadelede kulübede olan Gabriel Paulista'yı 11'e koyacak.
"FORMAMI ÇOK ÖZLEDİM"
Dün Brezilyalı oyuncuyla bir görüşme yapan Ole'nin "Hazır ol. Konya maçında sahada olacaksın" dediği öğrenildi. Paulista'nın da hocasına; "Formamı çok özledim. Ağrılarım geçti, oynamaya hazırım" diyerek yanıt verdiği belirtildi.
ŞİMDİYE KADAR 19 MAÇ KAÇIRDI
28 Kasım'da tendon sakatlığı yaşayan Paulista, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplamda 19 maç kaçırdı.
EMİRHAN TOPÇU YEDEK
Solskjaer, Antep karşısında savunmadaki performansını beğenmediği Emirhan Topçu'yu yedeğe çekecek ve bu mücadelede kulübede olan Gabriel Paulista'yı 11'e koyacak.
"FORMAMI ÇOK ÖZLEDİM"
Dün Brezilyalı oyuncuyla bir görüşme yapan Ole'nin "Hazır ol. Konya maçında sahada olacaksın" dediği öğrenildi. Paulista'nın da hocasına; "Formamı çok özledim. Ağrılarım geçti, oynamaya hazırım" diyerek yanıt verdiği belirtildi.
ŞİMDİYE KADAR 19 MAÇ KAÇIRDI
28 Kasım'da tendon sakatlığı yaşayan Paulista, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplamda 19 maç kaçırdı.