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Paris Saint-Germain-Inter
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31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-2
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-0
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
2-2
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
2-1
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
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Sogndal-Raufoss
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Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
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2-1
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31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
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Paris'te çıkan olaylarda 81 kişi gözaltına alındı!

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'nın başkentinde olaylar çıktı. 81 kişi gözaltına alındı.

calendar 01 Haziran 2025 01:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Paris'te çıkan olaylarda 81 kişi gözaltına alındı!
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Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olaylarda en az 81 kişi gözaltına alındı.

Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımı İtalya temsilcisi Inter ile oynadığı final maçını 5-0 kazanarak, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.


PSG'nin galibiyetinin ardından başkent Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, takımın renkleriyle aydınlatıldı.

Paris sokaklarında, Parc des Princes stadı etrafında ve başkent çevresinde PSG taraftarları, takımlarının zaferini coşkuyla ve havai fişeklerle kutluyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Parc des Princes stadının etrafında ve Şanzelize Caddesi'nde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulunduğu görülüyor.

Öte yandan stadın etrafında bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verilirken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için, güvenlik şeridini aşarak yola atladı.

PSG'nin zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesi'ne gitmek isteyen taraftarlar, bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.

Le Figaro gazetesi, PSG'nin zaferi sonrası Paris'te çıkan olaylarda en az 81 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Yetkililer, maç nedeniyle olası taşkınlıkları önlemek adına, Paris'teki bazı metro duraklarının yerel saatle 18.00'den itibaren kapatılmasına karar vermişti.

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