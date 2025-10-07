Para atıcılıkta 2 madalya daha!

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcular, 10 metre havalı tüfek ve 50 metre tabanca karışık takım müsabakalarında bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

calendar 07 Ekim 2025 00:18
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Hırvatistan'da devam eden Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcular, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.
 
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH1 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Erhan Coşkuner, Hakan Abakay ve Savaş Üstün, bireysel skorları toplamında takım halinde gümüş madalya aldı.
 
50 metre tabanca karışık (P4) SH1 kategorisinde yarışan Murat Oğuz, Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar ise topladıkları puanlarla takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.
 
Türkiye böylece şampiyonada 2'si altın olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.
