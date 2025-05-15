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Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri başladı

Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Edirne'de start aldı.

calendar 15 Mayıs 2025 19:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri başladı
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Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Edirne'de başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya 19 spor kulübünden 177 sporcu katıldı.

Kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda farklı yaş gruplarındaki sporcular; su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde mücadele ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, şampiyonaya katılan sporculara başarı diledi.

Şampiyonanın ardından milli takım kadrosunun şekilleneceğini belirten Sağlam, "Her branşımızda olduğu gibi paletli yüzmede de hedefimiz, uluslararası ödüllerimize yenilerini ekleyerek madalya kürsüsünde bayrağımızı her daim dalgalandırmaktır. Şampiyonluk organizasyonumuza destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdür Vekilimiz Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'a, emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Yarışlar 18 Mayıs Pazar günü sona erecek.


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