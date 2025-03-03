Otizmli milli yüzücü Ali Şiroğlu, dünya şampiyonluğu hedefiyle kulaç atıyor

Sakarya'da yaşayan otizmli milli yüzücü Ali Şiroğlu, Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.



Ailesinin yönlendirmesiyle 10 yaşında yüzme sporuna başlayan, 2016 yılında milli formayı giymeye hak kazanan ve kısa sürede gösterdiği başarılara 2021'de Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda serbest stil 800 metrede ikincilik elde eden Ali, bu yılın başında Sapanca Belediyespor Kulübü bünyesine dahil oldu.



Haftanın 6 günü antrenman yapan 23 yaşındaki Ali, 20-30 Ağustos'ta Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenecek Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'ndan altın madalya kazanmak için hazırlanıyor.



Antrenör Ufuk Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır Ali Şiroğlu'nun hem sosyal hem de spor hayatıyla ilgilendiğini söyledi.



Hedeflerine odaklandıklarını belirten Yoldaş, "Ağustos ayında Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edip, madalya kazanmayı hedefliyoruz. Yoğun şekilde antrenman programı uyguluyoruz. Haftanın 6 günü 8 yüzme ve 3 kara antrenmanı yapıyoruz. Başarımızın sırrı çok çalışmamızdan geliyor." diye konuştu.



-"Rakiplerini takip edecek seviyelere geldi"



Ali'nin ilk başlarda sadece 2-3 kelimelik cümleler kurabildiğini aktaran Yoldaş, sporcusunu hayata adapte etmeye çalıştığını, otizmde gelişimin sürekli devam ettiğini, sosyalleşme, düzen ve disiplin adına büyük yol aldıklarını belirtti.



Ali Şiroğlu'nun uluslararası yarışlarda rakiplerini takip edecek seviyelere geldiğini, farklı ülkelerden katılacak arkadaşlarının müsabakaya gelip gelmeyeceğini sormaya başladığını, kendine rakip ve hedef edindiğini belirten Yoldaş, bu durumdan mutluluk duyduklarını ve performanslarını olumlu yönde etkilediğini kaydetti.



Dünya Şampiyonası öncesinde kampa gireceklerini aktaran Yoldaş, "Türkiye'de bu ay ve mayısta özel yarışa katılacağız. Ağustos başında Kayseri'nin Erciyes ilçesinde 21 günlük kampımız olacak. Orada yoğun çalışma yaptıktan sonra Tayland'a yolculuğumuz başlayacak. Milli takım olarak 5 otizmli, down sendromlu ve mental sporcu olarak katılmayı hedefliyoruz. Beklentimiz çok büyük, hepimiz madalya alabilecek seviyedeyiz. Sapanca Belediyesispor Kulübü olarak katılacağımız tüm müsabakalardan büyük başarılarla döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Ali Şiroğlu da Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği derecelerinin bulunduğunu anlatarak, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Sakarya'yı en güzel şekilde temsil edip birinci olmak istediğini dile getirdi.



