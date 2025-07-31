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Osimhen'in dönüşü Kayserili Neslihan teyzeyi çok sevindirdi

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e maske detayının da yer aldığı bebek örmesiyle tanınan 56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, yıldız oyuncunun Galatasaray için tekrar İstanbul'a gelmesinin mutluluğunu yaşıyor.

calendar 31 Temmuz 2025 13:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osimhen'in dönüşü Kayserili Neslihan teyzeyi çok sevindirdi
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Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e maske detayının da yer aldığı bebek örmesiyle tanınan 56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, yıldız oyuncunun Galatasaray için tekrar İstanbul'a gelmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Osimhen ile özdeşleşen maske detayının da yer aldığı örgü bebeği, İstanbul'da bir araya geldiği oyuncuya hediye eden ve Galatasaray'ın daveti üzerine geçen sezon İstanbul'da Galatasaray ile Bellona Kayserispor arasındaki maçı izleyen Neslihan Demir'i, Nijeryalı forvetin yeniden dönüşü çok sevindirdi.

Ailesi ve sarı-kırmızılı camiada "Osimhen Teyze" olarak anılan Demir, 26 yaşındaki santrforun Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelişini Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki evinde televizyondan canlı izledi.



Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıldız golcünün Galatasaray'ı tercih etmesine çok sevindiğini söyledi.

Osimhen'e bebek hediye etmesinin ardından golcü oyuncunun ailesinden biri olduğu vurgulayan Demir, "4 evladım vardı beşincisi Osimhen oğlum oldu. Onu çok seviyorum. Sezon bittiğinden beri gecem gündüzüm onu beklemekle geçti. Çok şükür geldi. Geldiği için çok mutluyum. İnşallah Kayseri'ye gelince karşılamaya gideceğim. Menajeri, Osimhen'in Kayseri'ye gelince benimle görüşeceğini söyledi. Evime davet edeceğim. Ona ziyafet çekeceğim. Gelirse Kayseri mantısı, pastırma, yufka, bulgur pilavı yedireceğim." dedi.

- "Menajeriyle sürekli görüşüyorum"

Demir, yıldız golcünün Türkiye'de çok sevildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çok takım istedi ama o bizi sevdiği için başka takıma gitmedi. Burada herkes onu çok seviyor, 7'den 70'ye herkes onu seviyor. Bizim sevgimiz onu buraya getirdi. Galatasaray camiasına da hayırlı olsun. Menajeriyle sürekli görüşüyorum. Ne zaman geleceğini de ondan öğrendim. Elimdeki bu bebeği torunum Haly'e ördüm. Bunu da ona hediye edeceğim. Osimhen'le Rams Park'ta görüştüğüm gün başkana 'Osimhen'in Galatasaray'da kalması için elimden geleni yaparım. Gerekirse tavuklarımı, kuzularımı satarım.' dedim ve tavukları satışa çıkardım. Bunu Osimhen'e de söyledim. 'Bizimle kalman için hayvanlarımı bile satarım.' dedim. Bana gülerek karşılık vermişti. Talep edilirse onların parasını kulübe bağışlayabilirim. Parası Osimhen'e gidecek." 

Neslihan Demir'in eşi Kazım Demir ise Osimhen'in transfer sürecini yakında takip ettiklerini anlattı.

Başka takımlarla görüşme haberleri çıktığı zaman üzüldüklerini dile getiren Demir, "Ama Osimhen buradaki sevgiyi karşılıksız bırakmadı. Neticede Galatasaray'ımıza geldi. Kadromuz dünya yıldızlarıyla doldu. Bu kadro ile Şampiyonlar Ligi'nde söz sahibi olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu. 

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