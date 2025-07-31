Osimhen'in dönüşü Kayserili Neslihan teyzeyi çok sevindirdi

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e maske detayının da yer aldığı bebek örmesiyle tanınan 56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, yıldız oyuncunun Galatasaray için tekrar İstanbul'a gelmesinin mutluluğunu yaşıyor.



Osimhen ile özdeşleşen maske detayının da yer aldığı örgü bebeği, İstanbul'da bir araya geldiği oyuncuya hediye eden ve Galatasaray'ın daveti üzerine geçen sezon İstanbul'da Galatasaray ile Bellona Kayserispor arasındaki maçı izleyen Neslihan Demir'i, Nijeryalı forvetin yeniden dönüşü çok sevindirdi.



Ailesi ve sarı-kırmızılı camiada "Osimhen Teyze" olarak anılan Demir, 26 yaşındaki santrforun Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelişini Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki evinde televizyondan canlı izledi.

- "Menajeriyle sürekli görüşüyorum"

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıldız golcünün Galatasaray'ı tercih etmesine çok sevindiğini söyledi.Osimhen'e bebek hediye etmesinin ardından golcü oyuncunun ailesinden biri olduğu vurgulayan Demir,dedi.Demir, yıldız golcünün Türkiye'de çok sevildiğini belirterek, şöyle devam etti:Neslihan Demir'in eşi Kazım Demir ise Osimhen'in transfer sürecini yakında takip ettiklerini anlattı.Başka takımlarla görüşme haberleri çıktığı zaman üzüldüklerini dile getiren Demir,diye konuştu.