Osimhen eğlence çıkışı çılgına döndü: Gazetecilere saldırı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, eğlence çıkışı gazetecileri karşısında görünce adeta deliye döndü. Kendisini görüntülemek isteyen muhabirlere çok sert tepki gösteren Osimhen, hem fiziksel hem de sözlü saldırıda bulundu.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Osimhen eğlence çıkışı çılgına döndü: Gazetecilere saldırı
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23 Ocak 2025 17:59
Son güncelleme 23 Ocak 2025 18:15
Galatasaray'ın İtalya Napoli'den sezon başında kiraladığı Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen dün gece (çarşamba gecesi) ortalığı birbirine kattı.

Posta'nın haberine göre, Osimhen, arkadaşları ile gittiği eğlence mekanı çıkışında fotoğrafını çekmek isteyen habercileri görünce çok sinirlendi. Hem fiziksel hem sözlü saldırıda bulunan Osimhen, tehditler yağdırdı ve gazeteci Tolga Bozduman'a saldırıda bulundu.

Gazeteci Tolga Bozduman gergin anları şöyle anlattı:

"Üç meslektaşım ile kapıda Osimhen'i görüntüledik. Flaşlar patlayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üzerime koştu. Fotoğraf makinemi elimden almaya çalıştı ama kaptırmadım. Attığı yumruk başıma geldi. Sağ tarafım hala ağrıyor. Sonrasında küfür etmeye başladı. Ardından da, 'Görüntüleri yok edin, size para vereceğim' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de 'Sizi mahvedeceğim' diye tehdit etti."

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