Osimhen'den kariyerinin 6'ncı üçlemesi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-0 yendikleri maçta hat-trick yaparken, kariyerinin de 6'ncı üçlemesine imza attı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sezon başında Napoli'den kiralanan 26 yaşındaki golcü, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Antalyaspor maçıyla Galatasaray'da 30'uncu resmi maçına çıktı. Karşılaşmanın 30, 45+3 ve 52'nci dakikalarında golle buluşan Osimhen, Süper Lig'deki 22'nci maçında 20 gole ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 golü bulunan Nijeryalı oyuncu, bu sezon gol sayısını 26'ya çıkardı.
Sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 3 gol atan Osimhen, kariyerinin de 6'ncı üçlemesine ulaştı. Daha önce Nijerya Milli Takımı'nda ve Napoli formalarıyla 5 kez bu başarıyı elde eden yıldız oyuncu, Galatasaray'da da 6'ncı hat-trickine imza attı.
Victor Osimhen, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada da, "Bu formayla ilk defa hat-trick yaptım. Daha fazlasının geleceğine inanıyorum ama en önemli hedefimiz 5'inci yıldızı takmak" ifadelerini kullandı.
Sezon başında Napoli'den kiralanan 26 yaşındaki golcü, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Antalyaspor maçıyla Galatasaray'da 30'uncu resmi maçına çıktı. Karşılaşmanın 30, 45+3 ve 52'nci dakikalarında golle buluşan Osimhen, Süper Lig'deki 22'nci maçında 20 gole ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 golü bulunan Nijeryalı oyuncu, bu sezon gol sayısını 26'ya çıkardı.
Sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 3 gol atan Osimhen, kariyerinin de 6'ncı üçlemesine ulaştı. Daha önce Nijerya Milli Takımı'nda ve Napoli formalarıyla 5 kez bu başarıyı elde eden yıldız oyuncu, Galatasaray'da da 6'ncı hat-trickine imza attı.
Victor Osimhen, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada da, "Bu formayla ilk defa hat-trick yaptım. Daha fazlasının geleceğine inanıyorum ama en önemli hedefimiz 5'inci yıldızı takmak" ifadelerini kullandı.