Osayi-Samuel'de ibre tersine döndü!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı-lacivertli ekipteki geleceği halen belirsizliğini koruyan Bright Osayi-Samuel hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Osayi-Samuel'de ibre tersine döndü!
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11 Nisan 2025 13:36
Fenerbahçe'de uzun süredir yeni kontratı hakkında konuşulan ve sonuç alınamayan Osayi-Samuel ile yeni sözleşme konusu gündemde.

Geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında etkili performans gösteren oyuncu için Sarı-Lacivertli yönetimin daha önce teklif yaptığı öğrenilmişti. Aldığı yıllık ücretten dolayı sözleşme teklifini kabul etmeyen Nijeryalı yıldızın, şimdi Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.

Bu sefer ise Fenerbahçe yönetiminin 27 yaşındaki savunmacının kalmasına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bunun sebebi ise Fenerbahçe'nin ara transferde Ognjen Mimovic'i kadrosuna katması olarak gösteriliyor.

Sarı-Lacivertliler, Sırp yıldızı 4 milyon Euro bedelle Kızılyıldız'dan kadrosuna katmıştı ve sezon sonuna kadar Zenit'e kiralamıştı. 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye döneceği gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcu, bu sezon 32 maçta 1979 dakika sahada kalırken 2 asistlik katkı verdi. 

 
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