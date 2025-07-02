Orhan Okulu: 'Kırkpınar hata kabul etmiyor'

- "Kırkpınar hata kabul etmiyor"

- "Eski halime döndüm"

Başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'da altın kemeri kazandığı yıllardaki formuna geri döndüğünü, bu yıl da kemer için iddialı olduğunu belirtti.Okulu, AA muhabirine, Kırkpınar hazırlıklarına kışın başladıklarını söyledi.Haftada 6 gün antrenmanla yoğun bir tempoda çalıştıklarını kaydeden Okulu,dedi.Okulu, pehlivanlar için kondisyonun çok önemli olduğunu, Kırkpınar'da 1,5-2 saat süren müsabakaların zorlu geçtiğini dile getirdi.Kırkpınar'a formda gelebilmek için kış sezonunun büyük önem taşıdığını ifade eden Okulu,diye konuştu.Okulu, geride kalan yıllardaki hatalarından gerekli dersleri çıkardığını belirtti.Son 3-4 yılda basit hatalarla müsabakaları kaybettiğini aktaran Okulu, şunları kaydetti:Başpehlivan Furkan Durmuş Altın ise bu yıl Muratpaşa Belediyesine transfer olduğunu, Kemal Yılmaz yönetiminde Orhan Okulu gibi usta bir pehlivanla Kırkpınar'a hazırlandığını söyledi.Yoğun bir kış dönemi geçirdiğini anlatan Altın,dedi.Altın, güreş sisteminde bazı değişikliklere gittiklerini, gördükleri eksiklikleri gidererek yoğun çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.Kondisyon eksiğini giderdiğini ifade eden Altın,diye konuştu.Altın, son birkaç yılda yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle aldığı kiloları vererek eski formuna döndüğünü belirtti.Kırkpınar'a manevi olarak da hazırlandığını aktaran Altın,ifadelerini kullandı.