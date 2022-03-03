Omar Elabdallaoui'nin menajerine oynadıkça bonus

Başkan Elmas'ın açıklamalarının ardından Omar Elabdallaoui'nin sözleşmesinde yer alan maddede şaşkınlık yarattı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Omar Elabdallaoui'nin menajerine oynadıkça bonus
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03 Mart 2022 07:52
Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde son 7 yılda menajerlere 40 milyon euro ödendiğini açıklamıştı.

Sarı-kırmızılılarda, takımdan ayrılan Falcao ve yeniden ekibe dönen Omar Elabdallaoui'nin menajerlerine, bu oyuncular forma giydikçe ekstra bonuslar verildiği ortaya çıktı. Bu durumun tespit edilmesi sarı-kırmızılı yönetimde şaşkınlık yarattı.

30 yaşındaki Norveçli futbolcu geçtiğimiz sezon başında Olympiakos'a veda etmiş ve Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Skeid Oslo altyapısında futbol kariyeri başlayan Omar Elabdellaoui daha önce Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Braunschweig ve Hull City formaları da giydi.

Omar Elabdellaoui geçtiğimiz yıl yılbaşı akşamında ailesiyle vakit geçirdiği esnada talihsiz bir kazada gözünden yaralanmış ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Norveçli sağ bek Galatasaray formasıyla şu ana kadar toplamda 15 karşılaşmada oynama başarısı gösterdi.

Omar'a milli takım müjdesi

Bu arada Omar'a bir müjde de milli takımdan geldi. Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, "Omar'ın durumunu yakından takip ediyoruz. Sahaya çıktığı iki maçı da izledim. Açıkçası fizik olarak gayet iyi durumda olduğunu gördüm" diye konuştu.

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