Olympiakos ilk maçta istediğini aldı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos, sahasında Belçika temsilcisi Genk'i 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; AA
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Olympiakos ilk maçta istediğini aldı
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10 Ağustos 2023 23:59
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos, sahasında Belçika ekibi Genk'i ağırladı.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçı Olympiakos 1-0 kazanarak tur için avantajı kaptı.

Olympiakos'a galibiyeti getiren tek golü 1. dakikada Fortounis kaydetti.

Eşleşmeden elenen ekip, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda temsilcimizin rakibi olacak.

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