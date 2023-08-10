Olympiakos ilk maçta istediğini aldı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos, sahasında Belçika ekibi Genk'i ağırladı.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçı Olympiakos 1-0 kazanarak tur için avantajı kaptı.
Olympiakos'a galibiyeti getiren tek golü 1. dakikada Fortounis kaydetti.
Eşleşmeden elenen ekip, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda temsilcimizin rakibi olacak.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçı Olympiakos 1-0 kazanarak tur için avantajı kaptı.
Olympiakos'a galibiyeti getiren tek golü 1. dakikada Fortounis kaydetti.
Eşleşmeden elenen ekip, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda temsilcimizin rakibi olacak.