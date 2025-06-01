01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
0-147'
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-348'
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
21:30
01 Haziran
Almeria-Tenerife
1-036'
01 Haziran
Racing Santander-Granada
1-136'
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
1-135'
01 Haziran
Levante-Eibar
0-036'
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
1-135'
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-335'
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
0-035'
01 Haziran
Cordoba-Albacete
22:00
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
20:00
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
0-235'
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
20:15
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
23:00
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
22:00
01 Haziran
Juventude-Gremio
22:00
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
21:45
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
0-0MB
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-176'
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-248'

Ole Gunnar Solskjaer: "Elimizden geleni yapacağız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sezonun son haftasındaki Bodrum FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 01 Haziran 2025 18:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ole Gunnar Solskjaer: 'Elimizden geleni yapacağız'
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Beşiktaş, Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. 

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. 

Maçı kazanmak istediklerini söyleyen Solskjaer, "Aslında son iki maç, sezonun bir göstergesi oldu, sezonun yansıması oldu. Bugün oyuncularımızın bunu değiştirmelerini isteyeceğiz. Topa sahip olan, şanslar yaratan ve agresif defans yapan bir takım görmek istiyoruz sahada." dedi. 

Sezonu üçüncü bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Norveçli hoca, "Çıkıp gururumuz için en iyisini yapmak için oynayacağız. Taraftarımız ve kulübümüz için oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Üçüncü olmamız için Kayserispor'un da puan alması gerekiyor. Odak noktamız bugün kendimiz, kendimize bakacağız. Karar verici sonuçlar olacak bugün ama yapmamız gerekeni yapıp maçı kazanmak istiyoruz ve Kayserispor'un, Samsunspor'dan puan almasını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı. 


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