İskoçya Lig Kupası Yarı Final maçında Old Firm derbisinde Celtic, Rangers ile karşı karşıya geldi.



Hampden Park'ta oynanan mücadelenin normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. Uzatmalara sahne olan karşılaşmayı Celtic, 3-1 kazandı.



Celtic'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Jhonny Kenny, 93. dakikada Callum McGregor ve 109. dakikada Callum Osmand kaydetti.



Rangers'ın tek golü 81. dakikada penaltı noktasından James Tavernier'den geldi. Ayrıca Rangers'ta Thelo Aasgaard, 39. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Celtic, finale adını yazdırarak St. Mirren'in rakibi oldu.