31 Temmuz
AEK Larnaca-NK Celje
19:30
31 Temmuz
Haecken-Anderlecht
20:00
31 Temmuz
CFR Cluj-Lugano
20:30
31 Temmuz
FC Utrecht-FC Sheriff
21:00
31 Temmuz
Shakhtar-Beşiktaş
21:00
31 Temmuz
Braga-Levski
22:00
31 Temmuz
Legia Warszawa-Banik Ostrava
22:00
31 Temmuz
Hibernian-FC Midtjylland
22:00
31 Temmuz
Spartak Trnava-Hibernians
2-1DA
31 Temmuz
Sabah FK-Petrocub
1-024'
31 Temmuz
Başakşehir-Cherno More
20:45
31 Temmuz
Sporting CP-Benfica
22:45
31 Temmuz
Kayserispor-Alanyasporr
16:30
31 Temmuz
Khorfakkan-Konyaspor
18:30
31 Temmuz
Roma-Cannes
1-025'
31 Temmuz
Villarreal-Genoa
20:00
31 Temmuz
Real Oviedo-Villarreal
22:00
31 Temmuz
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
31 Temmuz
Kazan-FC Orenburg
19:30

Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da sürüyor

Samsun'da süren Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağında 67 kulüpten 351 sporcu kıyasıya mücadele ediyor. Organizasyon, klasik yay bireysel eleme atışlarıyla devam edecek ve 3 Ağustos'ta sona erecek.

calendar 31 Temmuz 2025 17:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da devam ediyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 67 kulüpten 351 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın ikinci gününde klasik yay takım eleme atışları gerçekleştirildi.


Erkeklerde, Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci, Angora Okçuluk Spor Kulübü ikinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncü; kadınlarda ise, Vedat Erbay Spor Kulübü birinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü ikinci, Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Sirer Aydın, AA muhabirine, müsabakaların son derece disiplinli ve sorunsuz şekilde geçtiğini söyledi.

Organizasyonda 87 antrenör ve 16 hakemin de görev aldığını belirten Aydın, "İlkadım Okçuluk Tesisleri dünyada eşi zor bulunan, son derece çok güzel, her yönüyle mükemmel bir salon. Samsun'a her sene belli bir program yapıyoruz. 2026 sezonunun programında kasım, ekim, aralık ayları arasında etkinlik yapacağız. Olimpiyatlara 2028'e gideceğiz. Makaralı yayların da mix takım yarışmaları, olimpiyatlara kabul edildi. Bütün gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

1 Ağustos Cuma günü klasik yay bireysel eleme atışlarıyla devam edecek organizasyon, 3 Ağustos'ta sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.