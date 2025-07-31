Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da sürüyor

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da devam ediyor.İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 67 kulüpten 351 sporcu mücadele ediyor.Şampiyonanın ikinci gününde klasik yay takım eleme atışları gerçekleştirildi.Erkeklerde, Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci, Angora Okçuluk Spor Kulübü ikinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncü; kadınlarda ise, Vedat Erbay Spor Kulübü birinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü ikinci, Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü de üçüncü oldu.Türkiye Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Sirer Aydın, AA muhabirine, müsabakaların son derece disiplinli ve sorunsuz şekilde geçtiğini söyledi.Organizasyonda 87 antrenör ve 16 hakemin de görev aldığını belirten Aydın,dedi.1 Ağustos Cuma günü klasik yay bireysel eleme atışlarıyla devam edecek organizasyon, 3 Ağustos'ta sona erecek.