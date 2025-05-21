NBA Batı Konferansı Final serisinin açılış maçında Oklahoma City Thunder, evinde ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 114-88'lik farklı bir skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.



Maça savunma sertliğiyle başlayan konuk ekip Minnesota, ilk yarıda rakibini yavaşlatarak devreye 48-44'lük üstünlükle girdi. Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander bu bölümde yalnızca 2/11 isabetle 6 sayıda kaldı. Ancak ikinci yarı itibarıyla sahne tamamen değişti.



Üçüncü çeyrekte 20-5'lik bir seri yakalayan Thunder, hem hücumda hem savunmada vites artırarak oyunun kontrolünü ele geçirdi. Ev sahibi ekip ikinci yarıda tam 70 sayı üretirken, Minnesota yalnızca 40 sayıda kaldı. Thunder böylece maçı 26 sayı farkla kazanmayı başardı.



Gilgeous-Alexander, düşük başladığı karşılaşmayı 31 sayı, 9 asist ve 5 ribaund ile tamamladı. Üst üste dördüncü kez 30 sayı barajını aşarak yıldız performansını sürdürdü.



Jalen Williams, 19 sayı ve 8 ribaund ile Thunder'a önemli katkı verirken, Chet Holmgren 15 sayı, 7 ribaund ile pota altında etkiliydi.



Timberwolves cephesinde Julius Randle 28 sayıyla en skorer oyuncu olurken, ayak bileği burkulan Anthony Edwards yalnızca 18 sayıda kaldı ve son çeyrekte skor katkısı veremedi.



Thunder, %50 saha içi ve %52.4 üç sayı isabet oranıyla yüksek yüzdeyle oynarken; Minnesota yalnızca %34.9 saha içi ve %29.2 üç sayı isabetinde kaldı.



Oklahoma ekibi, rakibinin yaptığı 17 top kaybından 31 sayı üretirken, boyalı alanda da 54-20'lik ezici bir üstünlük sağladı.



Minnesota, ikinci yarıda hem savunmada direncini kaybetti hem de hücumda ritim bulmakta zorlandı.



Serinin ikinci karşılaşması 22 Mayıs Perşembe gecesi yeniden Oklahoma City'de oynanacak. Timberwolves'un seride dengeyi sağlayabilmesi için hem savunma dozajını artırması hem de Anthony Edwards'ın daha etkili bir performans sergilemesi kritik öneme sahip olacak.



