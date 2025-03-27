Okan Buruk'un şampiyonluk parolası: 2 maç, 6 puan!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de kritik bir viraja girildiğini oyuncularına belirterek, Beşiktaş ve Samsunspor deplasmanlarında alınacak 6 puanın şampiyonluk yolunda belirleyici olacağına inanıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Takımını bu iki zorlu karşılaşmaya motive eden Buruk, galibiyet serisini sürdürerek zirvedeki yerlerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularına "Bu iki maçı kazanırsak, şampiyonluk çok daha yakın olacak" mesajını verdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisinden üç puanla ayrılarak kupada oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına daha moralli çıkmak ve Samsunspor mücadelesiyle ligdeki avantajını perçinlemek istiyor.
KAZANIRSA FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYECEK
Galatasaray, bu iki maçtan 6 puanla ayrılırsa puanını 77'ye yükseltecek ve rakibi Fenerbahçe'nin Bodrumspor ile Trabzonspor maçlarında puan kaybetmesini bekleyecek.
İŞLERİ KOLAY OLMAYACAK
Galatasaray'ın Dolmabahçe'deki hedefi galibiyet olsa da Beşiktaş'ın kendi evindeki istatistiği bu konuda dikkat çekiyor. Zira Sarı-kırmızılılar, 2016'da açılan Tüpraş Stadyumu'nda çıktığı 8 maçta yalnızca bir kez kazandı ve 6 kez yenildi.
Takımını bu iki zorlu karşılaşmaya motive eden Buruk, galibiyet serisini sürdürerek zirvedeki yerlerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularına "Bu iki maçı kazanırsak, şampiyonluk çok daha yakın olacak" mesajını verdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisinden üç puanla ayrılarak kupada oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına daha moralli çıkmak ve Samsunspor mücadelesiyle ligdeki avantajını perçinlemek istiyor.
KAZANIRSA FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYECEK
Galatasaray, bu iki maçtan 6 puanla ayrılırsa puanını 77'ye yükseltecek ve rakibi Fenerbahçe'nin Bodrumspor ile Trabzonspor maçlarında puan kaybetmesini bekleyecek.
İŞLERİ KOLAY OLMAYACAK
Galatasaray'ın Dolmabahçe'deki hedefi galibiyet olsa da Beşiktaş'ın kendi evindeki istatistiği bu konuda dikkat çekiyor. Zira Sarı-kırmızılılar, 2016'da açılan Tüpraş Stadyumu'nda çıktığı 8 maçta yalnızca bir kez kazandı ve 6 kez yenildi.