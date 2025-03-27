Okan Buruk'un şampiyonluk parolası: 2 maç, 6 puan!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ve Samsunspor deplasmanlarından galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe'nin umutlarını kırmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un şampiyonluk parolası: 2 maç, 6 puan!
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27 Mart 2025 08:25
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de kritik bir viraja girildiğini oyuncularına belirterek, Beşiktaş ve Samsunspor deplasmanlarında alınacak 6 puanın şampiyonluk yolunda belirleyici olacağına inanıyor.

Takımını bu iki zorlu karşılaşmaya motive eden Buruk, galibiyet serisini sürdürerek zirvedeki yerlerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularına "Bu iki maçı kazanırsak, şampiyonluk çok daha yakın olacak" mesajını verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisinden üç puanla ayrılarak kupada oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına daha moralli çıkmak ve Samsunspor mücadelesiyle ligdeki avantajını perçinlemek istiyor.



KAZANIRSA FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYECEK

Galatasaray, bu iki maçtan 6 puanla ayrılırsa puanını 77'ye yükseltecek ve rakibi Fenerbahçe'nin Bodrumspor ile Trabzonspor maçlarında puan kaybetmesini bekleyecek.

İŞLERİ KOLAY OLMAYACAK

Galatasaray'ın Dolmabahçe'deki hedefi galibiyet olsa da Beşiktaş'ın kendi evindeki istatistiği bu konuda dikkat çekiyor. Zira Sarı-kırmızılılar, 2016'da açılan Tüpraş Stadyumu'nda çıktığı 8 maçta yalnızca bir kez kazandı ve 6 kez yenildi. 

 
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