Okan Buruk'tan Rize'de değişim!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor deplasmanında kadroda değişikliğe hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Rize'de değişim!
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17 Şubat 2025 09:26
Galatasaray'da gözler bugün (Pazartesi) oynanacak olan Çaykur Rizespor maçına çevrilmiş durumda.

UEFA Avrupa Ligi'nde Alkmaar deplasmanında beklemediği şekilde 4-1 yenilen sarı-kırmızılılar, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde işleri sıkı tutuyor. Bugün oynanacak olan Rizespor mücadelesi öncesinde teknik direktör Okan Buruk, takımda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Okan Buruk, Rizespor deplasmanında yeni transferlerden Przemyslaw Frankowski'ye ilk 11'de süre verecek.

Galatasaray'da ligdeki cezalarını tamamlayan; Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ın da kadroya geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Rizespor deplasmanındaki muhtemel 11'i şu şekilde:




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